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Правительство анонсировало е-трудовые книжки и автоматическое начисление пенсий

Правительство анонсировало е-трудовые книжки и автоматическое начисление пенсий

Кабинет министров предлагает парламенту законопроект, который позволит вести учет трудовой деятельности работника в электронной форме.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Цель законодательной инициативы:

  • назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления лица;
  • упростить доступ к информации о приобретенном стаже для назначения выплат.

“Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде”, – заявил Шмыгаль.

Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически через электронные кабинеты на портале административных услуг Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас е-трудовая книжка действует на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Там ею могут воспользоваться только зарегистрированные пользователи сайта, у которых есть электронная подпись.

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По материалам Finance.UA
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