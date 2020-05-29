Правительство анонсировало е-трудовые книжки и автоматическое начисление пенсий

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Кабинет министров предлагает парламенту законопроект, который позволит вести учет трудовой деятельности работника в электронной форме.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Цель законодательной инициативы:
“Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде”, – заявил Шмыгаль.
Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически через электронные кабинеты на портале административных услуг Пенсионного фонда.
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