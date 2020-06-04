Накопительная пенсия может перейти в наследство - банкир

Накопительная пенсия может перейти по наследству.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала “Украина 24”.

“Риски (при введении накопительной пенсионной системы. – Ред.) есть, но надо их уменьшить, а не ставить за основу для запрета накопительной системы. Солидарная система, как мы видим, не способна обеспечить пенсионеров более-менее нормальной пенсией, которая сегодня составляет от 2 до 3 тыс. гривен, это смех сквозь слезы”, — сказал он.

Эксперт объяснил плюсы накопительной системы.

“Надо идти путем, которым идет весь мир — это накопительная пенсия, пока гражданин работает, накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда идет на пенсию, начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят в наследство. Кроме социальной стороны, это еще и финансовый ресурс, потому что накопительные средства – это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги, миллиарды гривен”, — сказал он.

Справка Finance.ua:

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