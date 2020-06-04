0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

Накопительная пенсия может перейти в наследство - банкир

Накопительная пенсия может перейти в наследство - банкир

Накопительная пенсия может перейти по наследству.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала “Украина 24”.

“Риски (при введении накопительной пенсионной системы. – Ред.) есть, но надо их уменьшить, а не ставить за основу для запрета накопительной системы. Солидарная система, как мы видим, не способна обеспечить пенсионеров более-менее нормальной пенсией, которая сегодня составляет от 2 до 3 тыс. гривен, это смех сквозь слезы”, — сказал он.

Эксперт объяснил плюсы накопительной системы.

“Надо идти путем, которым идет весь мир — это накопительная пенсия, пока гражданин работает, накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда идет на пенсию, начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят в наследство. Кроме социальной стороны, это еще и финансовый ресурс, потому что накопительные средства – это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги, миллиарды гривен”, — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова рассказала о трех уровнях пенсионной системы.
  • В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.