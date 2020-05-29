В Украине введут Гарантированный минимальный доход

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Правительство Украины планирует создать целевую программу Гарантированного минимального дохода. Новая программа предполагает объединение некоторых существующих социальных выплат и их увеличение для безработных и пенсионеров.
Отмечается, что программа призвана “эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам”.
Согласно планам Кабмина, в новую схему будут объединены отдельные уже существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.
При этом размер гарантированного минимального дохода будет увеличен пенсионерам и безработным.
Также отмечается, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения их адресности.
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