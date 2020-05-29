Агроэкспорт из Украины в январе-мае 2020 вырос на 2%

Экспорт товаров агропромышленного комплекса и пищевой промышленности за январь-май 2020 года составил $9072,3 млн, что на 2% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

«По сравнению с предыдущим периодом, увеличились поставки на внешние рынки: масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового – на $421,3 млн0 (+22,4%); ячменя – на $107,6 млн (в 2,4 раза); пшеницы – на $100,0 млн (+10,3%)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным Минэкономики, существенно увеличился спрос на украинское масло рапсовое и горчичное (18,7 раза).

Как сообщалось, правительство сделает продвижение украинского экспорта одним из КРI украинских дипломатов.