ЕИБ предоставит Украине 300 млн евро кредита на энергоэффективность

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский инвестиционный банк планирует выделить Украине 300 млн евро кредита для широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.
Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.
“Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития общин и территорий Украины (Минрегион) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине (Public Buildings Energy Efficiency project). Соглашение подписали 2 июня 2020 года накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF). Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения”, – говорится в сообщении.
Ожидается, что проект будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.
Проект, в частности, должен повысить энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ.
“Минрегион и ЕИБ подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения”, – отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2694 21
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)4 ч. назад - 2098 10
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет6 ч. назад - 4659 8
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине3 ч. назад - 999 7
Украинцы переводят все меньше денег из Польши6 ч. назад - 1000 6
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет6 ч. назад - 4659 8
Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ ГострудаВчера, 19:00 - 3860
Некоторых пенсионеров освободили от уплаты ЕСВВчера, 17:00 - 3830 2
Прогноз по курсу на июнь - мнение аналитиковВчера, 14:58 - 3216 2
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2694 21
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)4 ч. назад - 196
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 836 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2993 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1142
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 1016 1