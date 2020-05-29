ЕИБ предоставит Украине 300 млн евро кредита на энергоэффективность

Европейский инвестиционный банк планирует выделить Украине 300 млн евро кредита для широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

“Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития общин и территорий Украины (Минрегион) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине (Public Buildings Energy Efficiency project). Соглашение подписали 2 июня 2020 года накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF). Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что проект будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.

Проект, в частности, должен повысить энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ.

“Минрегион и ЕИБ подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения”, – отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.