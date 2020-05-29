0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

ЕИБ предоставит Украине 300 млн евро кредита на энергоэффективность

ЕИБ предоставит Украине 300 млн евро кредита на энергоэффективность

Европейский инвестиционный банк планирует выделить Украине 300 млн евро кредита для широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

“Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития общин и территорий Украины (Минрегион) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине (Public Buildings Energy Efficiency project). Соглашение подписали 2 июня 2020 года накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF). Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что проект будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.

Проект, в частности, должен повысить энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ.

“Минрегион и ЕИБ подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения”, – отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.