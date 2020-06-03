"Спящие" ФЛП получили налоговую амнистию: Как воспользоваться

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Власти отреагировали на протесты тысяч украинских предпринимателей. “Спящим” физлицам-предпринимателям разрешили не платить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ), которыми их массово закидали с начала года в рамках плана по пополнению госбюджета.
Некоторым ФЛП разрешили вовсе не оплачивать даже недоимки. Но налоговая амнистия действует в течение ограниченного периода и воспользоваться ею можно только при определенных условиях.
На сайте Верховной Рады опубликован в окончательной версии закон 592-IX от 13 мая, который предоставляет налоговую амнистию для так называемых “спящих” ФЛП, то есть предпринимателей, которые по факту не работают и не получают прибыль, но при этом обязаны платить ЕСВ. Закон освобождает таких “спящих” предпринимателей от уплаты штрафов за неуплаченный соцвзнос.
“Спящие” ФЛП появились в результате различных обстоятельств. Многие украинцы открывали свой бизнес, а потом теряли к нему интерес. Так как налоги платились фактически от прибыли бизнеса, то отсутствие такового не обязывало платить и налоги. Однако с 2017 года правительство Арсения Яценюка, чтобы получить отчисления и от “спящих” ФЛП, обязало их платить ЕСВ независимо от того, работают они или нет.
Другая категория украинцев – это те сотрудники предприятий, на которых оформлялся ФЛП для каких-то целей работодателя. Предприятие может уже и не работать, или сотрудник давно с него уволился, но ФЛП формально остался. Однако в январе-феврале 2020 года налоговики подняли данные за три года, наложили штрафы и арестовали банковские счета всех “должников”.
Сколько в стране “спящих” ФЛП, никто толком не знает, называют разные цифры. Но это как минимум десятки-сотни тысяч людей.
Как получить амнистию. Особенность закона в том, что он не распространяет свою амнистию поголовно на все “спящие” ФЛП. Формулировка казуистична – она разрешает не применять штрафные санкции в отношении тех ФЛП, которые закрывают свой бизнес или судятся с фискалами из-за штрафов.
Все ФЛП точно освобождаются от уплаты штрафов и пени. Как следует из пункта 9/15 переходных положений, помимо штрафа, списываются также и недоимки по ЕСВ, начисленные плательщикам ЕСВ с 1 января 2017 года до момента вступления закона в силу. Но из-под действия этой нормы исключены ФЛП, работающие на едином налоге. Из этого может следовать, что ФЛП на общих основаниях могут списать даже и недоимку по ЕСВ.
“Сумма недоимки по ЕСВ – это недоплаты. Штрафы и пеня списываются точно, если какие-то долги были, они тоже могут быть списаны, но в порядке, предусмотренном законом, надо проверять, подпал человек под его действие или нет, это происходит не автоматически. Но на ФЛП на едином налоге, вероятно, не распространяется. Но “спящих” много и среди остальных групп ФЛП”, – рассказала юрист Александра Томашевская.
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