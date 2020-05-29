0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 152 0

Банки "притормозили" с покупкой украинских ОВГЗ

Банки "притормозили" с покупкой украинских ОВГЗ

По состоянию на 3 июня портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 887,42 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он подрос всего лишь на 780 млн грн. Портфель главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 2,34 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 1,13 млрд грн. НБУ – оставил прежним.

Структура держателей выглядит следующим образом (доля):

банки – 396,1 млрд грн (44,64%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,58%);

нерезиденты – 105,82 млрд грн (11,92%);

юрлица – 52,98 млрд грн (5,97%);

физлица – 7,94 млрд грн (0,89%).

Для сравнения, по состоянию на 27 мая портфель держателей украинских ОВГЗ за неделю увеличился на 24,23 млрд грн и составил 886,64 млрд грн. Портфель также главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 23,88 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 2,11 млрд грн. НБУ – также оставил прежним.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.