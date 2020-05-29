Банки "притормозили" с покупкой украинских ОВГЗ

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По состоянию на 3 июня портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 887,42 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он подрос всего лишь на 780 млн грн. Портфель главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 2,34 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 1,13 млрд грн. НБУ – оставил прежним.
Структура держателей выглядит следующим образом (доля):
банки – 396,1 млрд грн (44,64%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,58%);
нерезиденты – 105,82 млрд грн (11,92%);
юрлица – 52,98 млрд грн (5,97%);
физлица – 7,94 млрд грн (0,89%).
Для сравнения, по состоянию на 27 мая портфель держателей украинских ОВГЗ за неделю увеличился на 24,23 млрд грн и составил 886,64 млрд грн. Портфель также главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 23,88 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 2,11 млрд грн. НБУ – также оставил прежним.
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