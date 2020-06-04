Мировой рынок смартфонов обрушился на 20%

В первом квартале по всему миру было продано 299,1 млн смартфонов, что на 20,2% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Такие данные были представлены исследовательской компанией Gartner.

«Пандемия коронавируса стала причиной того, что мировой рынок смартфонов пережил худшее снижение за все время. Большинство ведущих китайских производителей и Apple были серьезно затронуты закрытием их заводов в Китае и снижением потребительских расходов из-за глобального карантина»,— отметил старший аналитик Gartner Аншул Гупта.

Лидером рынка осталась Samsung, хотя ее доля чуть снизилась — с 19,1% до 18,5%, а в целом продажи смартфонов компании упали на 22,7%, до 55,3 млн. Находящаяся на втором месте Huawei продала на 27,3% меньше смартфонов — 42,5 млн. На третьем месте по-прежнему находится Apple — его продажи снизились в первом квартале на 8,2%, притом доля компании несколько выросла — с 11,9% до 13,7%.

Единственной компанией из топ-5, продажи которой в первом квартале выросли, стала Xiaomi (четвертое место) — она продала 27,8 млн смартфонов, на 1,4% больше, чем в тот же период прошлого года, ее доля на рынке также выросла — с 7,3% до 9,3%. Замыкает топ-5 компания OPPO, она продала на 19,1% меньше смартфонов, чем годом ранее,— 23,9 млн.