Мировой рынок смартфонов обрушился на 20%

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В первом квартале по всему миру было продано 299,1 млн смартфонов, что на 20,2% меньше, чем в первом квартале 2019 года.
Такие данные были представлены исследовательской компанией Gartner.
«Пандемия коронавируса стала причиной того, что мировой рынок смартфонов пережил худшее снижение за все время. Большинство ведущих китайских производителей и Apple были серьезно затронуты закрытием их заводов в Китае и снижением потребительских расходов из-за глобального карантина»,— отметил старший аналитик Gartner Аншул Гупта.
Лидером рынка осталась Samsung, хотя ее доля чуть снизилась — с 19,1% до 18,5%, а в целом продажи смартфонов компании упали на 22,7%, до 55,3 млн. Находящаяся на втором месте Huawei продала на 27,3% меньше смартфонов — 42,5 млн. На третьем месте по-прежнему находится Apple — его продажи снизились в первом квартале на 8,2%, притом доля компании несколько выросла — с 11,9% до 13,7%.
Единственной компанией из топ-5, продажи которой в первом квартале выросли, стала Xiaomi (четвертое место) — она продала 27,8 млн смартфонов, на 1,4% больше, чем в тот же период прошлого года, ее доля на рынке также выросла — с 7,3% до 9,3%. Замыкает топ-5 компания OPPO, она продала на 19,1% меньше смартфонов, чем годом ранее,— 23,9 млн.
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