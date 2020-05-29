Нацбанк утвердил правила использования QR-кодов для проведения кредитовых переводов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (то есть кредитовый перевод).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов даст возможность повысить скорость расчетов и снизить операционные риски. Аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитовых переводов введены многими странами Европейского Союза (Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами)”, – сообщает регулятор.
Цель этого решения:
В Нацбанке отмечают, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2152 14
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушенийВчера, 11:31 - 1311 9
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет3 ч. назад - 1698 7
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)Около часа назад - 1201 5
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryПозавчера, 18:25 - 8988 5
Некоторых пенсионеров освободили от уплаты ЕСВВчера, 17:00 - 3670 2
Прогноз по курсу на июнь - мнение аналитиковВчера, 14:58 - 3074 2
Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ ГострудаВчера, 19:00 - 2344
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2152 14
Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%Вчера, 11:02 - 1942 5
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Около часа назад - 61
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 790 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2928 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1118
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 992 1