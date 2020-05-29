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Нацбанк утвердил правила использования QR-кодов для проведения кредитовых переводов

Нацбанк утвердил правила использования QR-кодов для проведения кредитовых переводов

Национальный банк утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (то есть кредитовый перевод).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов даст возможность повысить скорость расчетов и снизить операционные риски. Аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитовых переводов введены многими странами Европейского Союза (Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами)”, – сообщает регулятор.

Цель этого решения:

  • предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, что сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка;
  • единые подходы обеспечивают, в первую очередь, потребности тех участников платежного рынка, которые сотрудничают с поставщиками услуг (в том числе государственных, административных и коммунальных услуг и т. п);
  • это поможет широко использовать QR-коды при оплате товаров и услуг и осуществлять перевод средств со счета на счет;
  • использование QR-кода для осуществления кредитовых переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов участников расчетов и как результат – росту объемов безналичных расчетов.

В Нацбанке отмечают, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным.

Справка Finance.ua:

  • В апреле этого года Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет.
  • В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.

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По материалам Finance.UA
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