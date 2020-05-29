Межбанк: рынок сам находил компромиссный курс

Торги вторника были гораздо динамичнее, чем в первый день рабочей недели. Это неудивительно. Клиенты уже подвели итоги мая и теперь все активнее работают по июньской программе своих операций.

Кто-то начал расчеты с персоналом за прошлый период, кто-то закупает необходимое сырье и материалы, а кто-то и просто вышел из карантина после более двухмесячного простоя и теперь вынужден начинать буквально с нулевыми объемами оборотных средств.

Всем нужна гривна, что и является главной причиной достаточно стабильного положения нацвалюты на межбанке. Гривна, полученная от государства в виде возмещений НДС, быстро заканчивается, а те ее поступления, которые приходят от Госказначейства – тратятся экспортерами очень оперативно. Возрастает и потребление топлива – заработал почти полноценно весь транспорт, что оживляет деятельность импортеров бензина и дизтоплива. В сочетании с постепенной активизацией торговцев импортным ширпотребом и продуктами питания – это постепенно увеличивает спрос на валюту на фоне стабилизации объемов ее предложения. Фактически рынок выравнивается, что и привело сегодня к практическому “замиранию” котировок. С утренних 26,78/26,80 гривен к концу дня доллар чуть вырос на 1 копейку до отметки 26,79/26,81 к концу дня, а Нацбанк смог купить уже только свои «дежурные» $20 млн по 26,79 гривен в самом начале торгов. Дальнейшего вмешательства регулятора не понадобилось – межбанк сам находил компромиссный курс.

На наличном рынке также не наблюдалось особых сдвигов – он по прежнему остается заложником ситуации на межбанке и ценники обменок за день особо не изменились.

Определенный позитивный момент для гривны принес аукцион ОВГЗ (о чем мы уже предупреждали в утреннем прогнозе). Минфин продал бумаг почти в 3 раза больше, чем на предыдущем аукционе и завтрашние перечисления в бюджет 2,945 млрд гривен отразятся как на ресурсном, так и опосредованно на валютном рынках. Хотя и не станут главными драйверами по курсу на торгах в среду.

Ход торгов:

НБУ вышел на торги с самого утра и быстро купил свои $20 млн по 26,79 гривен. Это практически уравняло спрос и предложение на рынке и к 11 часам доллар остался на тех же утренних позициях 26,78/26,80.

Затем до 14 часов он находился в узком коридоре 26,78-26,80/26,815-26,82 гривен. После 14:00 доллар уже дрейфовал в пределах 26,785-26,79/26,805-26,81 гривен почти до 17 часов, а завершились торги по американской валюте котировками 26,79/26,81.

Главные события 2 июня на межбанке:

Доллар с утренних 26,78/26,80 к концу дня вырос на 1 копейку – до 26,79/26,81 гривен; НБУ купил свои дежурные $20 млн по 26,79 гривен в самом начале сессии; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,7928 гривен, а официальный на 3 июня установлен на отметке 26,7955 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,78 / 26,80

евро – 29,91 / 29,93

российский рубль – 0,3897 / 0,3901

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1178 / 1,1181

Курсы валют на Межбанке

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