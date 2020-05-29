Межбанк: рынок сам находил компромиссный курс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Торги вторника были гораздо динамичнее, чем в первый день рабочей недели. Это неудивительно. Клиенты уже подвели итоги мая и теперь все активнее работают по июньской программе своих операций.
Кто-то начал расчеты с персоналом за прошлый период, кто-то закупает необходимое сырье и материалы, а кто-то и просто вышел из карантина после более двухмесячного простоя и теперь вынужден начинать буквально с нулевыми объемами оборотных средств.
Всем нужна гривна, что и является главной причиной достаточно стабильного положения нацвалюты на межбанке. Гривна, полученная от государства в виде возмещений НДС, быстро заканчивается, а те ее поступления, которые приходят от Госказначейства – тратятся экспортерами очень оперативно. Возрастает и потребление топлива – заработал почти полноценно весь транспорт, что оживляет деятельность импортеров бензина и дизтоплива. В сочетании с постепенной активизацией торговцев импортным ширпотребом и продуктами питания – это постепенно увеличивает спрос на валюту на фоне стабилизации объемов ее предложения. Фактически рынок выравнивается, что и привело сегодня к практическому “замиранию” котировок. С утренних 26,78/26,80 гривен к концу дня доллар чуть вырос на 1 копейку до отметки 26,79/26,81 к концу дня, а Нацбанк смог купить уже только свои «дежурные» $20 млн по 26,79 гривен в самом начале торгов. Дальнейшего вмешательства регулятора не понадобилось – межбанк сам находил компромиссный курс.
На наличном рынке также не наблюдалось особых сдвигов – он по прежнему остается заложником ситуации на межбанке и ценники обменок за день особо не изменились.
Определенный позитивный момент для гривны принес аукцион ОВГЗ (о чем мы уже предупреждали в утреннем прогнозе). Минфин продал бумаг почти в 3 раза больше, чем на предыдущем аукционе и завтрашние перечисления в бюджет 2,945 млрд гривен отразятся как на ресурсном, так и опосредованно на валютном рынках. Хотя и не станут главными драйверами по курсу на торгах в среду.
Ход торгов:
НБУ вышел на торги с самого утра и быстро купил свои $20 млн по 26,79 гривен. Это практически уравняло спрос и предложение на рынке и к 11 часам доллар остался на тех же утренних позициях 26,78/26,80.
Затем до 14 часов он находился в узком коридоре 26,78-26,80/26,815-26,82 гривен. После 14:00 доллар уже дрейфовал в пределах 26,785-26,79/26,805-26,81 гривен почти до 17 часов, а завершились торги по американской валюте котировками 26,79/26,81.
Главные события 2 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,78 / 26,80
евро – 29,91 / 29,93
российский рубль – 0,3897 / 0,3901
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1178 / 1,1181
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 904 13
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 2319 8
Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма16 ч. назад - 1150 6
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений7 ч. назад - 745 4
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 643 4
В Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсии10 ч. назад - 14220
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryВчера, 18:25 - 5893 2
Кого сократили за карантин, и какую работу начали искать с его послаблением9 ч. назад - 3907
Hyundai показала новую Sonata (фото)16 ч. назад - 3757 1
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 2319 8
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 645 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2756 2
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1060
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 956 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1079 1