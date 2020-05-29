Укрзализныця подсчитала количество пассажиров в первый день работы после карантина

Укрзализныця в первый день возобновления курсирования пригородных поездов – 1 июня – перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, на протяжении 1 июня услугами Укрзализныци воспользовались 5,8 тыс. пассажиров ночных и скоростных поездов.

«Укрзализныця за 1 июня перевезла почти 6 тысяч пассажиров, а средняя населенность пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование возобновлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются. Кстати, с начала возобновления продажи проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня – около 34 тысяч», – рассказал Иван Юрик.

Он также напомнил, что для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления: «Мы взяли хороший темп: уже началась предварительная продажа проездных документов на 90 суток на 28 пар пассажирских поездов».

Напомним, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м, в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Укрзализныця 1 июня начала первый этап возобновления курсирования пригородных поездов: к работе приступили 439 поездов. Так, в филиале «Донецкая железная дорога» начали курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» – 30 поездов, «Одесская железная дорога» – 84 поезда, «Южная железная дорога» – 156 поездов, «Приднепровская железная дорога» – 22 поезда, «Юго-Западная железная дорога» – 109 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначение пригородных поездов будет продолжаться. С расписанием электропоездов, которые возобновили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

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