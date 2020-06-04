Немецкий город перенесли в виртуальную реальность, чтобы поддержать туризм

Для поддержки туризма в разгар пандемии и карантина немецкий город Херренберг создал своего виртуального двойника. Город с населением в 31 тысячу человек можно посмотреть через гарнитуру виртуальной реальности.

Советник мэра Херренберга Николай Рейтс говорит, что виртуальная копия позволит туристам более осознанно выбирать место путешествия. Им уже не нужно гадать, что будет, когда они приедут в город. Они могут сначала оценить его прелести в виртуальном режиме.

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Переносом исторических зданий и церквей в виртуальную копию занимались специалисты компьютерного центра Штутгарта High-Performance Computing Center Stuttgart (HLRS). Им помогали специалисты Института Фраунхофера, Университета Штутгарта, маркетингового агентства Kommunikationsburo Ulmer.



Фото: techtoday.in.ua

Виртуальный клон города получил не только исторические здания. В нем смоделировали топографию, дорожную геометрию, потоки трафика. Также с помощью вычисления динамического поведения жидкости реализовали движение ветра.