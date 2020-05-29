Zoom введет платное шифрование видеосвязи

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Сервис Zoom не раз становился объектом критики, поскольку присоединиться к чужой видеоконференции он позволял слишком просто.
Вскоре эта проблема может быть устранена за деньги клиентов. Новая политика работы с пользователями будет предусматривать шифрование сеанса связи для платных подписчиков и разного рода организаций, включая учебные заведения и некоммерческие объединения. Это позволит исключить утечку информации, обсуждаемой в ходе видеоконференций. К недостаткам этого плана можно отнести потерю возможности прослушивания конференции по телефону и подключения к сеансу связи самих специалистов Zoom по информационной безопасности.
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Посторонние пользователи сейчас присоединяются к видеоконференций в 300 млн раз в день, поэтому, желающие сохранить приватность обсуждения, наверное, будут готовы перейти на платное обслуживание.
Некоторые эксперты высказывают опасения, что зашифрованные сеансы видеосвязи будут активнее использоваться преступниками для общения друг с другом. Впрочем, Zoom в этом смысле не уникален, и пользы от перехода на шифрование наверняка будет больше, чем вреда.
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