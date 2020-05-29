Huawei проектирует смартфон с подэкранной камерой (фото)

Компания Huawei в скором времени может выпустить смартфон с фронтальной камерой, спрятанной за дисплеем.

По крайней мере, как сообщает ресурс LetsGoDigital, на это указывает патентная документация. Описание новинки опубликовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Как можно видеть на патентных изображениях, Huawei изучает возможность создания смартфона с полностью безрамочным дисплеем, загибающимся на боковые части корпуса. Применение подэкранной камеры позволит избавить экран от выреза или отверстия. Кроме того, не придётся применять выдвижной модуль-перископ.



Фото: LetsGoDigital

В патентной документации приводится описание двух вариантов смартфона. У одного из них тыльная многомодульная камера выполнена в виде блока прямоугольной формы с вертикальной ориентацией элементов. Вторая модель предусматривает использование оптических компонентов в виде матрицы 2 × 2, заключённых в область круглой формы.



Фото: LetsGoDigital

У смартфонов нет видимого дактилоскопического сенсора — по всей видимости, сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в область дисплея.

О том, когда аппараты с описанной конструкцией могут появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.