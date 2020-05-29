0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Huawei проектирует смартфон с подэкранной камерой (фото)

Huawei проектирует смартфон с подэкранной камерой (фото)

Компания Huawei в скором времени может выпустить смартфон с фронтальной камерой, спрятанной за дисплеем.

По крайней мере, как сообщает ресурс LetsGoDigital, на это указывает патентная документация. Описание новинки опубликовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Как можно видеть на патентных изображениях, Huawei изучает возможность создания смартфона с полностью безрамочным дисплеем, загибающимся на боковые части корпуса. Применение подэкранной камеры позволит избавить экран от выреза или отверстия. Кроме того, не придётся применять выдвижной модуль-перископ.


Фото: LetsGoDigital

В патентной документации приводится описание двух вариантов смартфона. У одного из них тыльная многомодульная камера выполнена в виде блока прямоугольной формы с вертикальной ориентацией элементов. Вторая модель предусматривает использование оптических компонентов в виде матрицы 2 × 2, заключённых в область круглой формы.


Фото: LetsGoDigital

У смартфонов нет видимого дактилоскопического сенсора — по всей видимости, сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в область дисплея.

О том, когда аппараты с описанной конструкцией могут появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.