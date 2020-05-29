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Рада сделала шаг к реструктуризации долгов ГП "Антонов"

Рада сделала шаг к реструктуризации долгов ГП "Антонов"

Парламентарии приняли за основу законопроект №3350 о внесении изменений в закон Украины “О реструктуризации задолженности государственного предприятия “Антонов” относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением”.

Соответствующее решение поддержал 251 народный депутат Украины.

Принятие соответствующего проекта закона позволит завершить передачу Высшему антикоррупционному суду нежилого здания в Киеве по проспекту Победы, 41, которое в настоящее время Высший антикоррупционный суд уже использует на правах аренды. Ожидается также, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению состояния ГП “Антонов” через погашение части его обязательств перед бюджетом путем передачи прав на непрофильный актив, не использовавшийся госпредприятием до настоящего времени.

Добавим, что нардепы поддержали сокращение наполовину сроков подачи поправок к законопроекту и его подготовки ко второму чтению.

По материалам УНН
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