Антимонопольный комитет начал реформу территориальных отделений

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал реформу территориальных отделений. Планируется вместо 18 региональных отделений создать 6 межрегиональных.
Об этом сообщает АМКУ.
“Со 2 июня начинается формирование межобластных отделений Антимонопольного комитета”, – говорится в сообщении.
Вместо 18 территориальных отделений в Украине будут созданы 6 межрегиональных отделений. Таким образом, в комитете планируют сформировать:
В АМКУ отмечают, что во всех областных центрах останутся обособленные подразделения комитета. То есть подать заявление или жалобу, проконсультироваться, дать ответ на запрос органа комитета можно будет и в обычном месте, и в межрегиональном отделении. Изменится лишь то, что административные коллегии будут действовать и принимать решения и рекомендации только в новых межрегиональных отделениях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 949 15
Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма17 ч. назад - 1228 8
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 2453 8
За первый день работы автофиксации ПДД в Киеве зарегистрировано более 35 тысяч нарушений9 ч. назад - 827 4
Рожкова назвала условия появления ипотеки под 10%9 ч. назад - 1355 4
В Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсии11 ч. назад - 17713
Кого сократили за карантин, и какую работу начали искать с его послаблением10 ч. назад - 4728
Hyundai показала новую Sonata (фото)18 ч. назад - 4159 1
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 2453 8
Какие автомобили быстрее всего теряют в ценеВчера, 23:39 - 2140
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 676 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2785 2
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1068
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 961 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1080 1