Антимонопольный комитет начал реформу территориальных отделений

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал реформу территориальных отделений. Планируется вместо 18 региональных отделений создать 6 межрегиональных.

Об этом сообщает АМКУ.

“Со 2 июня начинается формирование межобластных отделений Антимонопольного комитета”, – говорится в сообщении.

Вместо 18 территориальных отделений в Украине будут созданы 6 межрегиональных отделений. Таким образом, в комитете планируют сформировать:

Северное отделение (Киев) путем присоединения Житомирского, Черниговского и Черкасского отделений;

Северо-Восточное отделение (Харьков), которое объединит Сумскую, Полтавскую, Донецкую и Луганскую области;

Приднепровское (Днипро), которое станет центром также для Запорожья и Кировоградщины;

Черноморское (Одесса), которое будет курировать Херсонщину, Николаевщину и Крым;

Подольское (Хмельницкий), к которому присоединятся Винница, Тернополь и Буковина;

Западное (Львов), которое будет ведать Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской областями.

В АМКУ отмечают, что во всех областных центрах останутся обособленные подразделения комитета. То есть подать заявление или жалобу, проконсультироваться, дать ответ на запрос органа комитета можно будет и в обычном месте, и в межрегиональном отделении. Изменится лишь то, что административные коллегии будут действовать и принимать решения и рекомендации только в новых межрегиональных отделениях.