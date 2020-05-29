0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Энергоатом предлагает увеличить долю атомной энергии в Прогнозном балансе

Энергоатом предлагает увеличить долю атомной энергии в Прогнозном балансе

ГП НАЭК «Энергоатом» предлагает пересмотреть Прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины на 2020 год и увеличить в нем долю атомной электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК.

“ГП НАЭК «Энергоатом» предлагает пересмотреть Прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год в сторону увеличения доли АЭС в структуре производства электроэнергии до уровня, соответствующего фактическому потреблению в режиме «базового» графика. С этим и рядом других предложений глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин выступил на заседании рабочей группы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы, которое состоялось 1 июня под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова”, – говорится в сообщении.

Энергоатом объясняет, что такие шаги позволят не повышать цену на электроэнергию для населения.

Котин также отметил необходимость изменить действующую модель выполнения специальных обязанностей, возложенных на Энергоатом.

«Следовательно, Энергоатом предлагает внедрение прямых взаимоотношений Компании с поставщиками универсальных услуг в части продажи электрической энергии населению, объемы которой должны составлять до 50% от общего производства электроэнергии на АЭС Украины», – отметил и.о. президента компании.

Как сообщалось, в правительстве неоднократно заявляли, что не планируют повышать цену на электроэнергию для населения в 2020 году.

Для преодоления кризисных явлений в работе энергетической системы Украины Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины в конце апреля 2020 года был предложен новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. Прогнозный баланс производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году сокращен на 8,6% – до 73,7 млрд кВт-ч.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.