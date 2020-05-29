Энергоатом предлагает увеличить долю атомной энергии в Прогнозном балансе

ГП НАЭК «Энергоатом» предлагает пересмотреть Прогнозный баланс электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины на 2020 год и увеличить в нем долю атомной электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК.

“ГП НАЭК «Энергоатом» предлагает пересмотреть Прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год в сторону увеличения доли АЭС в структуре производства электроэнергии до уровня, соответствующего фактическому потреблению в режиме «базового» графика. С этим и рядом других предложений глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин выступил на заседании рабочей группы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы, которое состоялось 1 июня под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова”, – говорится в сообщении.

Энергоатом объясняет, что такие шаги позволят не повышать цену на электроэнергию для населения.



Котин также отметил необходимость изменить действующую модель выполнения специальных обязанностей, возложенных на Энергоатом.

«Следовательно, Энергоатом предлагает внедрение прямых взаимоотношений Компании с поставщиками универсальных услуг в части продажи электрической энергии населению, объемы которой должны составлять до 50% от общего производства электроэнергии на АЭС Украины», – отметил и.о. президента компании.

Как сообщалось, в правительстве неоднократно заявляли, что не планируют повышать цену на электроэнергию для населения в 2020 году.

Для преодоления кризисных явлений в работе энергетической системы Украины Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины в конце апреля 2020 года был предложен новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. Прогнозный баланс производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году сокращен на 8,6% – до 73,7 млрд кВт-ч.