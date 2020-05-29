0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

iPhone 12 получит 5G: Рассекречен внешний вид смартфонов

iPhone 12 получит 5G: Рассекречен внешний вид смартфонов

Серия макетов iPhone 12 с 3D-печатью, разработанная на основе утечек схем и информации из цепочки поставок Apple, была представлена японским сайтом Mac Otakara, что дает нам первый взгляд на линейку iPhone 2020 года.

По слухам, Apple выпустит четыре модели iPhone 12 в 2020 году: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Изображения показывают все четыре размера, хотя макет Mac Otakara, похоже, содержит 6,5-дюймовую версию iPhone 12‌ Pro Max, а не 6,7-дюймовую версию, о которой неоднократно ходили слухи.

В соответствии с предыдущими слухами, макеты двух устройств нижнего уровня оснащены двумя объективами, а макеты более высокого класса – тремя объективами.

Mac Otakara сообщает, что лоток для SIM-карты, который был на правой стороне устройства в предыдущих моделях iPhone, будет перемещен в левую сторону под кнопкой громкости. Похоже, это изменение, которое Apple делает для размещения модуля антенны 5G, который, как ожидается, будет включен во все четыре модели iPhone 12.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.