iPhone 12 получит 5G: Рассекречен внешний вид смартфонов

Серия макетов iPhone 12 с 3D-печатью, разработанная на основе утечек схем и информации из цепочки поставок Apple, была представлена японским сайтом Mac Otakara, что дает нам первый взгляд на линейку iPhone 2020 года.

По слухам, Apple выпустит четыре модели iPhone 12 в 2020 году: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Изображения показывают все четыре размера, хотя макет Mac Otakara, похоже, содержит 6,5-дюймовую версию iPhone 12‌ Pro Max, а не 6,7-дюймовую версию, о которой неоднократно ходили слухи.



В соответствии с предыдущими слухами, макеты двух устройств нижнего уровня оснащены двумя объективами, а макеты более высокого класса – тремя объективами.

Mac Otakara сообщает, что лоток для SIM-карты, который был на правой стороне устройства в предыдущих моделях iPhone, будет перемещен в левую сторону под кнопкой громкости. Похоже, это изменение, которое Apple делает для размещения модуля антенны 5G, который, как ожидается, будет включен во все четыре модели iPhone 12.