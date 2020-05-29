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В Украине откроется еще 5 МакДональдс в этом году

В Украине откроется еще 5 МакДональдс в этом году

МакДональдс Украина отсрочила запланированные реконструкции ресторанов из-за карантина и планирует открыть 5 новых заведений в Украине.

Об этом сообщила гендиректор Юлия Бадритдинова.

“Мы отсрочили реконструкции ресторанов, а направили наши усилия на то, чтобы открыть больше новых ресторанов. Мы не уменьшали количество открытий, мы меняем приоритизацию в соответствии с ситуацией, которая сегодня происходит”, – сообщила она.

По ее словам, в прошлом году МакДональдс открыл 5 ресторанов в Украине, и в этом году запланировал сохранить темпы новых открытий – добавить еще пять новых заведений к сети.

“На следующий год у нас очень амбициозные планы: открыть точно не меньше, чем в предыдущие годы. В 2019 году мы инвестировали в Украину более 500 млн грн и продолжаем инвестировать не меньше в текущем.

А в следующем будем увеличивать инвестиции в Украину (…) – есть желание штаб-квартиры компании инвестировать в расширение сети в Украине, поэтому мы очень открыты, ищем лучшие локации и партнеров”, – отметила Бадритдинова.

При этом она добавила: у МакДональдс в настоящее время есть уверенность в том, что в Украине есть где открывать рестораны. В фокусе – крупные города Украины, но компанией рассматриваются различные локации, уточнила гендиректор.

По материалам Економічна Правда
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