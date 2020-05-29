Ослабление карантина привело к росту потребления электроэнергии

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В конце мая 2020 года потребление электроэнергии в Украине немного увеличилось. Этому способствовали новые этапы ослабления карантина в большинстве областей Украины и запуск метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК “Укрэнерго”.
По данным пресс-службы, на минувшей неделе, 25-31 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось на 2,1% до 355,8 млн кВт·ч по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, это на 3,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (368 млн кВт·ч).
Кроме того, в выходные, 30-31 мая, среднее потребление было на 1,8% выше, чем в выходные прошлой недели – 334 млн кВт·ч.
По оперативным данным “Укрэнерго”, потребление электроэнергии в мае 2020 года составляло 10,584 млрд кВт·ч, что на 6,17% меньше аналогичного показателя в мае 2019 года (11,28 млрд кВт·ч).
Учитывая холодную погоду в мае 2020 года, данные потребления электроэнергии свидетельствуют о том, что экономика Украины в мае падала примерно теми же темпами, что и в апреле.
Напомним, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт·ч.
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