Укрпочта провела первые аукционы по продаже недвижимости

Государственная компания “Укрпочта” 29 мая и 1 июня через электронный аукцион “ProZorro.Продажи” провела первые семь из 27 аукционов по продаже непрофильных активов, которые не используются в хозяйственной деятельности предприятия, сообщила пресс-служба оператора. Предварительная сумма по лотам выросла с 25,3 млн почти до 90 млн грн.

“Была конкурентная борьба – подались 52 участника: это в среднем 7,5 участника на каждый проведенный аукцион. Наибольшей популярностью пользовались два лота со складскими помещениями в Киеве – по 12 и 11 участников торгов соответственно. На “ProZorro.Продажи” средний показатель количества участников – 2,53”, – говорится в сообщении.

В компании говорят, что ожидают скорейшего подписания протоколов торгов и заключения соглашений с победителями, которые дали самую высокую цену по аукционам.

Торги прошли, в частности, по таким объектам:

производственные помещения во Львове возле ж/д вокзала;

арочный склад и ангар в Быковне (Киев);

помещение в городе Украинка Киевской области;

здание в центре пгт. Рогань Харьковской области.

Точную сумму торгов компания укажет после подписания протоколов с победителями аукционов.

Согласно релизу, в целом на первом этапе компания выставляет на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их стартовая цена согласно независимой оценке составляет 82,6 млн грн.

При этом для объектов, оценочная стоимость которых не превышает 10 млн грн, аукцион будет проходить на протяжении 14 дней, а для тех, что имеют цену выше за 10 млн грн – 28 дней. В случае если победителя не определят или не будет участников, лот повторно выставят на аукцион.

“Укрпочта” также сообщила, что предварительно была проведена независимая оценка рыночной стоимости 30 объектов. Компанию-победителя, предоставляющую соответствующие услуги, определили через ProZorro среди 12 компаний-участников.