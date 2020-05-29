Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о национальной инвентаризации лесов. За проект закона проголосовали 322 нардепа на заседании во вторник, 2 июня.
Как сказано в пояснительной записке, основанием для инвентаризации является отсутствие у государства актуальной информации об объемах лесных насаждений, так как в последний раз проводили учет лесов в 2011 году.
Закон предусматривает, что порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждается Кабмином. Лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, имеют право во время обследований находиться на земельных участках всех форм собственности.
Теперь правительство в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона должно обеспечить принятие нормативно правовых актов, необходимых для реализации этого закона.
Ранее в Гослесагентстве заявили, что незаконные вырубки уменьшились на треть. Информация об увеличении браконьерских рубок основана на зарубежных данных за 2018 год, утверждает глава ведомства.
Также сообщалось, что в лесном хозяйстве Украины планируют трудоустроить несколько тысяч человек. Гослесагентство уже приступило к созданию новых рабочих мест в разных регионах Украины. Набрать новых сотрудников рассчитывают в ближайшее время.
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