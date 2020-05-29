Украинцы переводят все меньше денег из Польши

Поток средств, поступающих в Польшу из стран эмиграции, в конце прошлого года значительно уменьшился. То же самое произошло и с переводами из Польши работающих там украинцев. Это свидетельствует о том, что еще до коронавируса что-то начало происходить в экономической реальности. Эпидемия только усилила тенденции.

Об этом сообщает Business Insider.

В четвертом квартале 2019 года польские эмигранты прислали в страну 3,8 млрд злотых (1 млрд от краткосрочных и 2,8 млрд от долгосрочных мигрантов). Это на 0,3 млрд злотых меньше, чем кварталом ранее, и на 0,1 млрд злотых меньше, чем годом ранее, следует из данных Национального банка Польши.

На зафиксированное снижение повлиял в основном более низкий, чем год назад, приток средств из Германии, Великобритании и Ирландии. С другой стороны, был зафиксирован рост средств, переводимых в Польшу из Норвегии и Нидерландов.

Интересно, что сумма переводов польских эмигрантов (3,8 млрд злотых) почти точно равна сумме, которую работающие в Польше иностранцы выслали в свои страны. Они перевели из Польши в четвертом квартале в общей сложности 3,9 млрд злотых.

Из этой суммы больше всего отправляли украинцы – 3,4 млрд злотых. Однако это намного меньше, чем в 2018 году (3,7 млрд злотых), и меньше, чем в третьем квартале 2019 года (3,8 млрд злотых).

Справка Finance.ua:

Из исследования, проведенного в прошлом году EWL S. A. и Центром исследований Восточной Европы Варшавского университета, следовало, что в 2019 году на треть увеличилось количество работающих в Польше украинцев, которые хотят переехать туда на постоянное место жительства (33%), а 27% опрошенных признавались, что думают об открытии там собственного бизнеса.