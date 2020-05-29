Межбанк: "дочки" выступят провокаторами курсовых колебаний

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Вторник на валютном межбанке пройдет активно и интересно. По нашим прогнозам, объемы операций на торгах будут в пределах до $200-240 млн при совершении до 560-670 сделок.
Что повлияет на поведение участников рынка:
1). Бизнес входит в обычный деловой режим (хотя и в масштабах ограниченной работы из-за ограничений карантина) — и «эффект первого дня месяца» уже не будет сдерживать объемы операций. Более того, необходимость финансирования текущей хозяйственной деятельности (выплата зарплат, оплата аренды, сырья и материалов) будет стимулировать клиентов к продаже валютной выручки и трате средств, полученных от возмещений НДС;
2). Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ. Чиновники после консультаций с первичными дилерами окончательно определились с теми бумагами и объемами,которые останутся сегодня к продаже. Будут предлагаться ОВГЗ на 77 и 175 дней по 500 млн гривен, а также без ограничения объемов на 266 и 350 дней. Облигации на 532 дня – минфиновцы сняли с продаж.
Наши источники говорят, что на 532 дня – вообще не было интереса и поэтому их убрали, а вот по перспективам самого аукциона – суммы размещений сегодня будут значительно больше, чем на последней аукционе (напомним, 26 мая продали всего бумаг на сумму 1,036 млрд гривен). Определенный спрос на облигации есть (как со стороны госбанков, так и даже у нескольких крупных компаний реального сектора), что и обеспечит рост объемов продаж на аукционе. Это отразится на ресурсном и опосредованно на валютном рынке;
3). Начинается период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов, что обычно приводит к периодическим всплескам котировок межбанка за счет активизации спекулянтов.
“Провокатором” по увеличению курсовых колебаний сегодня будет активность “дочек” иностранных компаний по выводу дивидендов и собственно нерезиденты. Они продолжают постепенно выходить с украинских облигаций, что в моменты покупки ими валюты увеличивает давление на гривну. В “плюс” нацвалюте сработает проводимый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и дефицит гривны у большинства компаний, вышедших с карантина.
Как и вчера, при наличии избытка предложения доллара на рынке Нацбанк снова выйдет на торги с выкупом доллара, что удержит его котировки от значительного проседания. Если же нерезиденты будут активно скупаться, то регулятор предпочтет не вмешиваться в этот процесс и даст котировкам подрасти до уровней не выше 27 гривен. Лишь после этого порога НБУ может выйти с продажей доллара, хотя вероятность такого разворота событий очень мала.
Общий настрой пока остается все же позитивным для гривны. Да и иностранцы уже поняли давно, что их покупки лишь кормят спекулянтов и предпочитают их делать небольшими суммами, чтобы не “баламутить” рынок.
На момент завершения статьи, НБУ уже выкупил с рынка свои $20 млн по 26,79 гривен и пока ушел с торгов.
По прогнозам Finance.ua, 2 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,70-27,00 гривен.
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,78 / 26,80
евро – 29,79 / 29,81
российский рубль – 0,3845/ 0,3850
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