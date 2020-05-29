Украинцы не могут использовать е-паспорт для выезда за границу - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дия».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Как сообщает ГНСУ, на сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Украины, которые определены законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе.

“Е-паспорта в “Дии” являются цифровыми аналогами бумажных документов, в соответствии с постановлением. Особую актуальность данная норма приобретает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг. Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно во время пересечения государственной границы и прохождения процедур оформления в частности”, – сообщают в пресс-службе.

Предъявление электронных документов в мобильном приложении “Дия” возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенному соответствующим постановлением.

Справка Finance.ua:

Ранее на FACEBOOK -странице портала “Дия” сообщалось, что украинцы смогут пользоваться цифровым паспортом в приложении “Дия” для подтверждения своей личности в аэропортах для внутренних перелетов.