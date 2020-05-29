Украинцы не могут использовать е-паспорт для выезда за границу - ГПСУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дия».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.
Как сообщает ГНСУ, на сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Украины, которые определены законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе.
“Е-паспорта в “Дии” являются цифровыми аналогами бумажных документов, в соответствии с постановлением. Особую актуальность данная норма приобретает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг. Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно во время пересечения государственной границы и прохождения процедур оформления в частности”, – сообщают в пресс-службе.
Предъявление электронных документов в мобильном приложении “Дия” возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенному соответствующим постановлением.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 771 11
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 2002 6
Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма13 ч. назад - 909 4
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 7093 4
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 460 3
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 7093 4
В Пенсионном Фонде рассказали о росте минимальной пенсии7 ч. назад - 6329
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryВчера, 18:25 - 5219
Hyundai показала новую Sonata (фото)13 ч. назад - 2804
Межбанк: Нацбанк сдержал падение курсаВчера, 17:50 - 2068
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 460 3
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2681 2
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1034
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 941 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1070 1