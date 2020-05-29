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Нацбанк ожидает новой волны слияний банков

Нацбанк ожидает новой волны слияний банков

Нацбанк поддержал продление действия закона об упрощенной докапитализации банков до 2024 года, поскольку считает, что его нормы в условиях коронакризиса понадобятся банкам для слияния.

«Мы ожидаем продолжения консолидации банковского сектора и новых слияний между банками», – пояснила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью.

По ее словам, путем упрощенного слияния пошли четыре банка. «Еще семь банков добровольно покинули рынок, рассчитавшись со всеми кредиторами и вкладчиками. 15 банков докапитализировались по упрощенной процедуре», – рассказала Екатерина Рожкова.

Правила упрощенной докапитализации и проведения сделок M&A должны стать бессрочными.

«Все эти опции для банков хотим сделать постоянными. Также эти возможности хотим предусмотреть и для небанковского сектора. Они будут в законопроектах, которые готовим в рамках сплита», – пообещала она.

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По материалам Финансовый клуб
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