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Создан прибор, позволяющий почувствовать вкус виртуальной еды (видео)

Создан прибор, позволяющий почувствовать вкус виртуальной еды (видео)

Японские исследователи токийского Университета Мэйдзи создали прибор, синтезирующий вкусы виртуальных продуктов.

Работа «синтезатора Норимаки» основана на сочетании пяти вкусов, которые смешиваются посредством специальных гелей, находящихся внутри приспособления. Человек прикладывает синтезатор к языку, а специальная программа определяет, сколько и какого геля нужно подать, дабы правильно передать вкус того или иного блюда.

Всего внутри устройства пять различных гелей: сладкий, солёный, кислый, горький и умами. После включения «синтезатор Норимаки» использует эффект электрофореза — миграции микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом. Касаясь языка, человек получает возможность чувствовать все пять вкусов или только некоторые из них.

Исследователи сравнивают свою разработку с дисплеями, где пиксели трёх цветов в совокупности позволяют передать нужный оттенок. Правда, они отмечают, что точно не знают, насколько вкусовые ощущения соответствуют реальности. Специалисты полагают, что в любом случае это лучше, чем вообще не чувствовать вкуса.

Ожидается, что синтезатор позволит улучшить взаимодействие между человеком и компьютером, расширив опыт виртуальных развлечений, а также может использоваться во многих других смежных областях.

По материалам 4PDA
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