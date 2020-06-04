Создан прибор, позволяющий почувствовать вкус виртуальной еды (видео)

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Японские исследователи токийского Университета Мэйдзи создали прибор, синтезирующий вкусы виртуальных продуктов.
Работа «синтезатора Норимаки» основана на сочетании пяти вкусов, которые смешиваются посредством специальных гелей, находящихся внутри приспособления. Человек прикладывает синтезатор к языку, а специальная программа определяет, сколько и какого геля нужно подать, дабы правильно передать вкус того или иного блюда.
Всего внутри устройства пять различных гелей: сладкий, солёный, кислый, горький и умами. После включения «синтезатор Норимаки» использует эффект электрофореза — миграции микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом. Касаясь языка, человек получает возможность чувствовать все пять вкусов или только некоторые из них.
Исследователи сравнивают свою разработку с дисплеями, где пиксели трёх цветов в совокупности позволяют передать нужный оттенок. Правда, они отмечают, что точно не знают, насколько вкусовые ощущения соответствуют реальности. Специалисты полагают, что в любом случае это лучше, чем вообще не чувствовать вкуса.
Ожидается, что синтезатор позволит улучшить взаимодействие между человеком и компьютером, расширив опыт виртуальных развлечений, а также может использоваться во многих других смежных областях.
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