Межбанк: Нацбанк сдержал падение курса

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Как мы и предполагали в утреннем прогнозе – первый день лета на межбанке не блистал значительными объемами операций, но прошел достаточно позитивно для нацвалюты. Доллар просел с утренних 26,82/26,85 до 26,78/26,80. Активность на торгах была средней – сработал “эффект первого дня месяца”, когда многие компании еще только подводят итоги прошлого отчетного периода и не очень спешат со своими новыми сделками на межбанке.
Наблюдался определенный избыток предложения, чем и воспользовался Нацбанк. С утра он выкупил первые свои “дежурные” $20 млн по 26,84. Это сдержало падение курса, но не остановило его.
Лишь второй выход регулятора после обеда с выкупом уже по 26,80 гривен за доллар окончательно “заморозил” котировки практически до конца дня. Если бы не Нацбанк, доллар спокойно бы опустился и до уровней 26,75 и ниже.
Наличный рынок по прежнему остается заложником ситуации на торгах с безналичным долларом и своей игры “на повышение” или “на понижение” не ведет.
Ход торгов
После ожидаемой утренней раскачки клиентов в первый день месяца предложение превышало спрос. И к 11 часам доллар с 26,82/26,85 опустился до 26,82/26,84 гривен, а НБУ купил первые $20 млн по 26,84. Этой интервенцией он лишь частично поддержал спрос на валюту, так как курс уверенно шел к быстрому проседанию с целью в 26,70-26,75 гривен в случае невмешательства Нацбанка.
Как только регулятор ушел, котировки опять поползли вниз и стало ясно, что такой объем выкупа недостаточен для сдерживания курса. К 12:00 доллар просел до 26,815/26,835 гривен, а на обед дилеры уже пошли при уровнях 26,80/26,82. И это был явно не предел.
После обеда НБУ повторно вышел с уже длительной интервенцией по скупке доллара по 26,80. Это сработало и до 16 часов курс уже окончательно замер на отметке 26,80/26,82. В последний час торгов предложение опять незначительно превысило спрос и завершилась сессия уровнями 26,78/26,80 с общим позитивным настроем для гривны.
Главные события 1 июня на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,80 / 26,82
евро – 29,78 / 29,80
российский рубль – 0,3850 / 0,3857
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1122 / 1,1124
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