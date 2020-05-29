Межбанк: Нацбанк сдержал падение курса

Как мы и предполагали в утреннем прогнозе – первый день лета на межбанке не блистал значительными объемами операций, но прошел достаточно позитивно для нацвалюты. Доллар просел с утренних 26,82/26,85 до 26,78/26,80. Активность на торгах была средней – сработал “эффект первого дня месяца”, когда многие компании еще только подводят итоги прошлого отчетного периода и не очень спешат со своими новыми сделками на межбанке.

Наблюдался определенный избыток предложения, чем и воспользовался Нацбанк. С утра он выкупил первые свои “дежурные” $20 млн по 26,84. Это сдержало падение курса, но не остановило его.

Лишь второй выход регулятора после обеда с выкупом уже по 26,80 гривен за доллар окончательно “заморозил” котировки практически до конца дня. Если бы не Нацбанк, доллар спокойно бы опустился и до уровней 26,75 и ниже.

Наличный рынок по прежнему остается заложником ситуации на торгах с безналичным долларом и своей игры “на повышение” или “на понижение” не ведет.

Ход торгов

После ожидаемой утренней раскачки клиентов в первый день месяца предложение превышало спрос. И к 11 часам доллар с 26,82/26,85 опустился до 26,82/26,84 гривен, а НБУ купил первые $20 млн по 26,84. Этой интервенцией он лишь частично поддержал спрос на валюту, так как курс уверенно шел к быстрому проседанию с целью в 26,70-26,75 гривен в случае невмешательства Нацбанка.

Как только регулятор ушел, котировки опять поползли вниз и стало ясно, что такой объем выкупа недостаточен для сдерживания курса. К 12:00 доллар просел до 26,815/26,835 гривен, а на обед дилеры уже пошли при уровнях 26,80/26,82. И это был явно не предел.

После обеда НБУ повторно вышел с уже длительной интервенцией по скупке доллара по 26,80. Это сработало и до 16 часов курс уже окончательно замер на отметке 26,80/26,82. В последний час торгов предложение опять незначительно превысило спрос и завершилась сессия уровнями 26,78/26,80 с общим позитивным настроем для гривны.

Главные события 1 июня на межбанке:

доллар с утренних 26,82/26,85 к концу дня подешевел до 26,78/26,80 гривен;

НБУ дважды выходил на рынок. Первый раз купил свои дежурные $20 млн по 26,84 гривны, а после обеда еще долго стоял с котировкой выкупа доллара по 26,80. Именно его интервенции и удержали курс от проседания к цели в 26,70-26,75 гривен к концу сегодняшних торгов;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8259 гривен, а официальный на 2 июня установлен на отметке 26,8181 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,80 / 26,82

евро – 29,78 / 29,80

российский рубль – 0,3850 / 0,3857

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1122 / 1,1124

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