Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетике

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Западные инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в действующих и запланированных проектах зеленой энергетики в пользу Украины, чтобы достичь компромисса с правительством и подписать меморандум, который даст понимание дальнейших перспектив зеленой энергетики в государстве.
Об этом говорится в обращении отраслевых ассоциаций возобновляемой энергетики (ВИЭ) к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
“Сегодня инвесторы в очередной раз готовы договориться и согласиться на сокращение действующей поддержки отрасли ВИЭ. Основные предложения заключаются в добровольной реструктуризации размера “зеленого тарифа”, а также в добровольном отказе от ввода в действие новых объектов возобновляемой генерации, что позволит снизить финансовую нагрузку на ГП “Гарантированный покупатель” на сумму более чем 80 млрд грн в течение следующих лет”, – сказано в письме.
В Ассоциации добавляют, что такая экономия будет достигнута путем уменьшения зеленого тарифа для действующих и будущих “зеленых” станций, отказа инвесторов от ряда ранее запланированных проектов, введения штрафов за небалансы и прочее.
В обращении отмечается, что в сектор зеленой энергетики было привлечено 10 миллиардов долларов, четверть из этой суммы – иностранные инвестиции. При этом затянувшиеся переговоры с государством ухудшают возможности для привлечения инвестиций не только в сектор зеленой энергетики, но и в экономику Украины в целом.
“Со всем уважением просим вас взвесить все существующие и возможные риски от отсутствия решения по урегулированию ситуации и встретиться с ключевыми игроками и инвесторами сектора возобновляемой энергетики в любое удобное для вас время”, – добавляют в Ассоциации.
При этом сообщается, что инвесторы готовы презентовать все необходимые данные, цифры и факты, свидетельствующие о прошлогоднем успешном состоянии развития отрасли, ее позитивном влиянии на рынок электрической энергии, наполнение государственного бюджета и развитие экономики Украины.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в отношении “зеленой” энергетики и Меморандум почти готов к подписанию.
21 мая иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение председателю правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. 26 мая состоялась очередная встреча с премьер-министром Украины.
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