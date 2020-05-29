Рыночная стоимость Zoom превысила 50 миллиардов долларов

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Рыночная стоимость компании Zoom Video Communications Inc. выросла более чем вдвое с начала года и в пятницу, 29 мая, впервые достигла 50,6 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что с начала года стоимость Zoom подскочила более чем на 30 млрд долларов.
Стоимость акций компании в пятницу, 29 мая, выросла на 9,7% – до 179,48 долларов.
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В то же время по данным Bloomberg Billionaires Index, глава Zoom Video Communications Inc. Эрик Юань увеличил свой капитал более чем на 800 млн долларов до 9,3 млрд долларов.
Издание объясняет рост спроса на акции Zoom тем, что инвесторы покупают их перед публикацией финансового отчета компании, планируемой на 2 июня.
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