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УЗ начала продажу билетов в плацкартные вагоны

УЗ начала продажу билетов в плацкартные вагоны

“Укрзализныця” открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе поездов с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут в наличии билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место», – сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В этих вагонах будет продаваться только 50% мест.

Открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:

  • №98/97 сообщением Киев – Ковель (10 вагонов);
  • №125/126 Киев – Константиновка (3 вагона);
  • №10/9 Киев – Мариуполь (1 вагон);
  • №102/101 Киев – Херсон (6 вагонов).

Иван Юрик также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, так как члены семьи находятся в постоянном контакте.

Справка Finance.ua:

  • 27 мая Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по нескольким направлениям по территории Украины.
  • С 1 июня компания начала первый этап возобновления курсирования пригородных поездов.

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По материалам Finance.UA
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