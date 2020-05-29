УЗ начала продажу билетов в плацкартные вагоны

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“Укрзализныця” открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе поездов с 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут в наличии билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место», – сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
В этих вагонах будет продаваться только 50% мест.
Открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:
Иван Юрик также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, так как члены семьи находятся в постоянном контакте.
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