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Марченко не исключает предоставления госгарантий частным компаниям

Марченко не исключает предоставления госгарантий частным компаниям

В 2020 году гарантии получил только государственный Укравтодор. Однако в Минфине не исключают, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена и частным компаниям.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.

“Не исключено”, – сказал министр, отвечая на вопрос о частных компаниях.

При этом он не стал теоретизировать о том, в каких отраслях это может быть применимо.

“Но потенциальный интерес к этому инструменту есть, особенно сейчас. Готовы ли мы гарантировать частному субъекту? Нужно смотреть каждый конкретный кейс. Не исключаю ситуации, особенно в кризис, что это будет использовано. Другой вопрос, что мы в этом плане не очень гибкие и не сможем быстро реализовать”, – добавил он.

При этом он также допускает, что гарантии могут быть предоставлены государственным предприятиям оборонной сферы. “Сейчас активно рассматривается такой инструмент, как портфельные гарантии. Но он новый и пока мы еще дискутируем с бюджетным комитетом Рады о формате его реализации”, – сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная Рада 16 января 2020 года приняла законы о государственных гарантиях для Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) на 19,274 млрд грн.

После этого 30 апреля государственный “Укрэксимбанк” и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн из общей суммы 19,3 млрд грн.

После снижения НБУ учетной ставки до 8% ставка по кредиту для Укравтодора составит 10,5% годовых.

По материалам РБК-Украина
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