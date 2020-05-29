Марченко не исключает предоставления госгарантий частным компаниям

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В 2020 году гарантии получил только государственный Укравтодор. Однако в Минфине не исключают, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена и частным компаниям.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.
“Не исключено”, – сказал министр, отвечая на вопрос о частных компаниях.
При этом он не стал теоретизировать о том, в каких отраслях это может быть применимо.
“Но потенциальный интерес к этому инструменту есть, особенно сейчас. Готовы ли мы гарантировать частному субъекту? Нужно смотреть каждый конкретный кейс. Не исключаю ситуации, особенно в кризис, что это будет использовано. Другой вопрос, что мы в этом плане не очень гибкие и не сможем быстро реализовать”, – добавил он.
При этом он также допускает, что гарантии могут быть предоставлены государственным предприятиям оборонной сферы. “Сейчас активно рассматривается такой инструмент, как портфельные гарантии. Но он новый и пока мы еще дискутируем с бюджетным комитетом Рады о формате его реализации”, – сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная Рада 16 января 2020 года приняла законы о государственных гарантиях для Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) на 19,274 млрд грн.
После этого 30 апреля государственный “Укрэксимбанк” и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн из общей суммы 19,3 млрд грн.
После снижения НБУ учетной ставки до 8% ставка по кредиту для Укравтодора составит 10,5% годовых.
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