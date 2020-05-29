Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса

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Сейчас в мире ведется около 70 разработок вакцины против коронавирусной инфекции, однако Украина своей не разрабатывает. В стране сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для разработки такой вакцины.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
По словам Ляшко, украинский Минздрав обращался к Академии медицинских наук и Академии наук о возможности разработки собственной вакцины против COVID-19, но в обоих случаях получили ответ «нет».
Он пояснил, что для разработки вакцины в Украине необходимо сначала инвестировать в наращивание лабораторных мощностей, где можно будет проводить такие исследования.
Напомним, в начале апреля Ляшко рассказал, что Президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым 1 миллион долларов за создание вакцины от коронавируса.
Как сообщалось, в китайской компании Sinovac Biotech Ltd, работающей над вакциной от коронавируса COVID-19, почти полностью уверены в ее будущей эффективности.
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