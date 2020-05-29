Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларирование

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В рамках будущего всеобщего декларирования украинцев могут мотивировать положить средства на депозит или купить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). При этом вопрос налогообложения в правительстве называют не первичным.
Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, в правительстве идут активные дискуссии по разработке законопроекта о единоразовом декларировании по поручению Президента Владимира Зеленского.
“Здесь мотивация, как со стороны легализации активов, которые есть за рубежом, так и со стороны активов внутри страны – долларовая наличность и так далее. Важно не создать слишком сложный инструмент”, – отметил Марченко.
Он подчеркнул, что украинцы должны получить возможность “отбелить” или показать свои доходы, которые сложно легализовать с учетом рисков финансового мониторинга.
“Нужна система, при которой мы останавливаемся, начинаем жить по-новому. Кто хочет, пожалуйста, заводите свои активы в Украину, вот вам варианты, можете положить деньги на депозит или купить ОВГЗ”, – добавил министр.
Он также не исключил, что украинцы могут не пойти на уплату 5%-ого налога с так называемой амнистрируемой суммы.
“Есть несколько законопроектов, в том числе и наш. Но на данном этапе концептуально дорабатывается идея. Дальше уже будем говорить о том, как и когда это реализовывать … (подготовка законопроекта о единоразовом декларировании, ред.) непосредственно от Президента стоит такая задача”, – добавил Марченко.
Напомним, в мае Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров в трехмесячный срок подготовить законопроект о единоразовом декларировании.
Отметим, до этого вопросы введения “нулевой” декларации поднимали еще в 2016 году после того, как завершился первый этап декларирования доходов и имущества чиновников, депутатов и первых лиц страны.
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