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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,674 млн и 43,451 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 40), максимальный курс продажи доллара 26,92 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,82-26,83 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму 86,125 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,8300 – 10 000
26,8000 – 39 000
26,8000 – 20 000
26,8000 – 40 000
26,8000 – 25 000
26,8000 – 99 000
26,8000 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,7900 – 5 000
26,8000 – 6 000
26,8100 – 15 000
26,8200 – 23 000
26,8200 – 3 000
26,8200 – 10 000
26,8200 – 39 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8404 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7893 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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