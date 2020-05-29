Возможно, чуть ранее: Криклий сообщил сроки возобновления авиасообщения

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В Украине с 15 июня будет возобновлено международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Последнее, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, может возобновится раньше.
Об этом Владислав Криклий сообщил в эфире “Сниданка 1+1”.
Как он сообщил, украинцы смогут летать по Украине и за ее пределами уже с 15 июня, а внутреннее регулярное авиасообщение может быть возобновлено и ранее указанной даты.
“Возможно внутреннее (авиасообщение – ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем”, – сказал Криклий.
Он также добавил, что международное авиасообщение с другими странами будут возобновлять за двумя условиями. Первая – если страны открывают границы для украинцев. Вторая – эпидемиологическая ситуация в стране.
Кроме того, информация о возобновлении авиасообщения на наиболее популярные туристические направления для украинцев будет предоставлена в течение недели. В частности, речь идет о Турции, Греции, Кипре и Грузии.
Отметим, на один перелет вам может понадобиться несколько масок, поскольку их необходимо будет менять каждые 4 часа. Маски должны быть доступными для продажи в аэропортах.
Напомним, сегодня Украина перешла на третий этап ослабление карантина.
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