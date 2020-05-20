Межбанк: клиентам было не до валютных игр

В пятницу, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – на валютном рынке главным мотиватором для участников торгов был фактор завершения месяца, а гривна укрепилась с утренних 26,89/26,92 до 26,83/26,86.

Клиентам было не до активных валютных игр. Основная часть компаний просто спешила быстро закрыть свое внешние проплаты до обеда. После 14 часов на межбанке уже оставались только спекулянты, запоздавшие клиенты с небольшими лотами, да сами банки, которым надо было фиксировать финансовый результат по торговле собственной валютной позицией. НБУ в начале сессии купил свои дежурные $20 млн по 26,86 гривен. Это поддержало котировки доллара в середине дня, так как до выхода регулятора продавцы были готовы уже опускать ценники и ниже. Затем уже за счет выхода других покупателей (в том числе и импортеров энергоносителей, о чем мы тоже предупреждали в утреннем прогнозе) – ситуация по спросу и предложению выровнялась. А к концу дня спрос снова оказался ниже предложения и котировки еще опустились до 26,83/26,86.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос, и к 11 часам с утренних 26,89/26,92 доллар просел до 26,86/26,88 гривен с целью в 26,80. А НБУ вышел на рынок и купил $20 млн по 26,86. Этой покупкой он оживил спрос со стороны всех основных покупателей. Они до этого выжидали самых низких котировок и после такого “сигнала” Нацбанка стали быстро закрывать свои операции. Это спровоцировало кратковременный рост доллара до 26,89/26,91 к 12:00 и затем его “замирание” на отметке 26,88/26,90 уже до 14 часов.

После 14:10 рынок постепенно стал “остывать”, а курс на единичных сделках откатываться – до 26,85/26,85 к 15 часам и до 26,83/26,86 к концу сессии.

Главные события 29 мая на межбанке:

Доллар с утренних 26,89/26,92 к концу дня подешевел до 26,83/26,86 гривен; НБУ купил дежурные $20 млн по 26,86 гривен, чем частично удержал котировки от еще большего падения; справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8721 гривен, а официальный на 1 июня установлен на отметке 26,8685 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,85 / 26,87

евро – 29,90 / 29,93

российский рубль – 0,3806 / 0,3811

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1099 / 1,1102

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