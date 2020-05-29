Возросло количество финучреждений, которые ожидают ухудшения ситуации в следующие полгода

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Финансовые учреждения считают состояние сектора удовлетворительным, однако не исключают его ухудшения в следующие полгода.
Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.
“Более половины финансовых учреждений считают состояние финансового сектора удовлетворительным. Несмотря на ухудшение оценки респондентов, если сравнить с предыдущим опросом, проведенным в ноябре, около трети руководителей до сих пор оптимистично оценивают текущее состояние дел в финансовом секторе. В то же время доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 года до 37% в мае 2020 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что выросла и доля опрошенных, которые ожидают ухудшения состояния финансового сектора в следующие полгода: если в ноябре их было 4%, то сейчас – 71%.
В регуляторе констатируют стремительное ухудшение оценки банками рисков, связанных с уровнем экономической активности и динамикой цен на сырьевые товары. Причем эти факторы впервые с начала опроса (май 2018 года) попали в топ самых больших рисков, вытеснив оттуда уровень защиты прав кредиторов и инвесторов, а также положение дел с международными финансовыми организациями.
В то же время первенство в списке крупнейших рисков, как и по результатам четырех предыдущих опросов, сохраняет фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы.
В общем в пятерку крупнейших факторов риска (тех, что оказались самыми значительными из-за совокупной оценки респондентами в категориях “очень высокий” и “высокий” риск) вошли: коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы, уровень экономической активности, динамика мировых цен на сырьевые товары, мошенничество и кибернетические угрозы и политическая ситуация в Украине.
В то же время, по данным майского опроса, фактором низкого риска для финансового сектора финучреждения определили возможность банкротства или существенных финансовых трудностей.
Финучреждения также стали осторожнее – их склонность к риску существенно снизилась, о чем сказали 42% опрошенных топ-менеджеров.
В Нацбанке отметили, что опрос проводился с 12 по 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и 3 инвестиционные компаний. В выборку не попали финучреждения, к которым введены санкции. В итоговых результатах не учитывались размер банка или компании или их доли на рынке – все ответы равноценны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Спрос на дешевое жилье рухнул на 90% - экспертыВчера, 18:00 - 7750 5
Тарифы на воду снова вырастут: когда и почемуВчера, 21:00 - 4839 5
Дом или квартира: где предпочитают жить европейцы (инфографика)Вчера, 20:03 - 3693 5
В июне украинцы получат два дополнительных выходныхВчера, 05:54 - 9597 2
Изменения цен на квартиры в киевских новостройках весной (инфографика)Около часа назад - 433 1
Кредит не дороже 200%: как новые правила НБУ повлияют на украинцевВчера, 10:00 - 16371 1
Расходы на ребенка в первый год жизни в разных странах мира (инфографика)Вчера, 09:03 - 9967
Спрос на дешевое жилье рухнул на 90% - экспертыВчера, 18:00 - 7750 5
Тарифы на воду снова вырастут: когда и почемуВчера, 21:00 - 4839 5
Дом или квартира: где предпочитают жить европейцы (инфографика)Вчера, 20:03 - 3693 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2046
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 864
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 822 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 956 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1707