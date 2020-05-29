Возросло количество финучреждений, которые ожидают ухудшения ситуации в следующие полгода

Финансовые учреждения считают состояние сектора удовлетворительным, однако не исключают его ухудшения в следующие полгода.

Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.

“Более половины финансовых учреждений считают состояние финансового сектора удовлетворительным. Несмотря на ухудшение оценки респондентов, если сравнить с предыдущим опросом, проведенным в ноябре, около трети руководителей до сих пор оптимистично оценивают текущее состояние дел в финансовом секторе. В то же время доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 года до 37% в мае 2020 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что выросла и доля опрошенных, которые ожидают ухудшения состояния финансового сектора в следующие полгода: если в ноябре их было 4%, то сейчас – 71%.

В регуляторе констатируют стремительное ухудшение оценки банками рисков, связанных с уровнем экономической активности и динамикой цен на сырьевые товары. Причем эти факторы впервые с начала опроса (май 2018 года) попали в топ самых больших рисков, вытеснив оттуда уровень защиты прав кредиторов и инвесторов, а также положение дел с международными финансовыми организациями.

В то же время первенство в списке крупнейших рисков, как и по результатам четырех предыдущих опросов, сохраняет фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы.

В общем в пятерку крупнейших факторов риска (тех, что оказались самыми значительными из-за совокупной оценки респондентами в категориях “очень высокий” и “высокий” риск) вошли: коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы, уровень экономической активности, динамика мировых цен на сырьевые товары, мошенничество и кибернетические угрозы и политическая ситуация в Украине.

В то же время, по данным майского опроса, фактором низкого риска для финансового сектора финучреждения определили возможность банкротства или существенных финансовых трудностей.

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Финучреждения также стали осторожнее – их склонность к риску существенно снизилась, о чем сказали 42% опрошенных топ-менеджеров.

В Нацбанке отметили, что опрос проводился с 12 по 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и 3 инвестиционные компаний. В выборку не попали финучреждения, к которым введены санкции. В итоговых результатах не учитывались размер банка или компании или их доли на рынке – все ответы равноценны.