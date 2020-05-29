Медики недополучают: за карантин зарплатные долги выросли вдвое

Напряженная информационно-эпидемиологическая ситуация не мешает накапливать долги по зарплате врачам в Украине.

Об этом свидетельствует аналитика YouControl по данным реестра Госслужбы по вопросам труда.

На 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, но данные за 18 мая свидетельствуют о его росте на 54% за время карантина.

Области с наибольшим приростом задолженности:

Львовская (долг увеличился на 6,33 млн грн);

Тернопольская (на 1,79 млн грн);

Сумская (на 0,39 млн грн);

Киевская область (на 0,72 млн грн).

Отмечается, что общий зарплатный долг по Украине немного снизился за время карантина (с 2,93 до 8,85 млрд грн), а долг медикам только рос.



Инфографика: YouControl

“Хотя задолженность перед медиками составляет менее одного процента от общей суммы долга по зарплатам всех отраслей, нужно заметить, что этот процент самый важный во время эпидемии”, – отмечается в исследовании.

Согласно информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), за период с 1 марта по 21 мая служба выплатила:

медицинским учреждениям первичной медицинской помощи 4,43 млрд грн;

специализированным учреждениям и учреждениям экстренной помощи – 9,68 млрд грн;

по оказанию помощи пациентам с COVID – 247,94 млн грн.

НСЗУ акцентирует на том, что перечисляет средства непосредственно на счета медицинских учреждений.

“Далее учреждение самостоятельно распоряжается этим бюджетом. В том числе выплачивает заработную плату сотрудникам. Механизм начисления заработной платы и премий и надбавок указывается в коллективном договоре, который подписывают все работники”, ‒ рассказали в пресс-службе НСЗУ.

Справка Finance.ua:

С 2017 по 2019 год долги по выплате заработной платы увеличились на 662 млн грн, или на 25% до 2,55 млрд грн.

Из бюджета Киева было выделено 900 миллионов гривен на доплаты медицинским работникам.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.

Ранее Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID -19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, которые работают с такими пациентами.

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