Медики недополучают: за карантин зарплатные долги выросли вдвое

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Напряженная информационно-эпидемиологическая ситуация не мешает накапливать долги по зарплате врачам в Украине.
Об этом свидетельствует аналитика YouControl по данным реестра Госслужбы по вопросам труда.
На 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, но данные за 18 мая свидетельствуют о его росте на 54% за время карантина.
Области с наибольшим приростом задолженности:
Отмечается, что общий зарплатный долг по Украине немного снизился за время карантина (с 2,93 до 8,85 млрд грн), а долг медикам только рос.
Инфографика: YouControl
“Хотя задолженность перед медиками составляет менее одного процента от общей суммы долга по зарплатам всех отраслей, нужно заметить, что этот процент самый важный во время эпидемии”, – отмечается в исследовании.
Согласно информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), за период с 1 марта по 21 мая служба выплатила:
НСЗУ акцентирует на том, что перечисляет средства непосредственно на счета медицинских учреждений.
“Далее учреждение самостоятельно распоряжается этим бюджетом. В том числе выплачивает заработную плату сотрудникам. Механизм начисления заработной платы и премий и надбавок указывается в коллективном договоре, который подписывают все работники”, ‒ рассказали в пресс-службе НСЗУ.
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