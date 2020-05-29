Зарплата в Донецкой области увеличилась на 2,0%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в апреле 2020 года составила 12 473 грн. По сравнению с мартом 2020 года средний уровень оплаты труда увеличился на 2,0%, по сравнению с апрелем 2019 года – на 2,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,4%, а по сравнению с апрелем 2019 года – снизилась на 1,0%.

Номинальная зарплата в апреле 2020 года превышала средний показатель по Украине (10 430 грн) на 19,6%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в Киеве – 15 278 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 7560 грн).

По уровню средней заработной платы в апреле 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности оказались работники торговли (26 923 грн), что связано со значительными единовременными и другими начислениями в сфере оптовой торговли.

Превысила средний показатель по области заработная плата также работников металлургического комплекса (17579 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14753 грн), угольной промышленности (14450 грн), сферы государственного управления (14261 грн), пищевой промышленности (13036 грн), финансовой и страховой деятельности (12966 грн).

От 8,0 до 12,4 тыс. грн составила средняя зарплата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12444 грн), строительства (11856 грн), машиностроения (11851 грн), транспорта (11432 грн), легкой промышленности (11551 грн), сельского хозяйства (8871 грн), образования (8015 грн).

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи, который в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 12,0% и составил 7027 грн.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 мая 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 590,3 млн.грн, или 19,7% всех долгов по ее выплате в Украине (2996,7 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,1% фонда оплаты труда, начисленного за апрель (в среднем по Украине – 3,8%).

В течение апреля 2020 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 19,6 млн.грн, или на 3,2%, а по сравнению с 1 января 2020 года – увеличилась на 24,8 млн.грн, или на 4,4%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 мая 2020 года составила 276,3 млн.грн, или 46,8% всех долгов по выплате зарплаты. За счет частичного погашения долгов работникам угольной промышленности это на 9,6% меньше, чем было на 1 апреля, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 44,0% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение апреля уменьшились на 11,4% и на 1 мая 2020 года составили 244,6 млн.грн, или 88,5% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 181,7 млн.грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что по сравнению с задолженностью на 1 апреля меньше на 12,3%. Долги работникам экономически активных предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в апреле сократились на 30,0%, составив на 1 мая 14,2 млн.грн, что по сравнению с 1 января 2020 года больше на 38,8%.