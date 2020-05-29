Nokia представила два новых "бюджетника" на Android 10 (фото)

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Бренд Nokia расширил ассортимент своих смартфонов выпуском новинок с названиями Nokia C5 Endi и Nokia С2. Устройства под управлением Android 10 дебютировали в начальной фирменной линейке и примечательны доступной ценой.
Nokia C5 Endi. Гаджет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600х720. Корпус смартфона выполнен из поликарбоната, который, как уверяет производитель, обеспечивает хорошую защиту при минимальном весе.
Новинка построена на базе мобильной платформы MediaTek Helio P22 и оснащается 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD.
Фото: 24 канал
Тройная основная камера состоит из датчиков на 13, 5 и 2 Мп, разрешение фронтального модуля составляет 8 мегапикселей. Nokia C5 Endi получил аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой блоков питания мощностью до 10 Вт. Работает новинка под управлением ОС Android 10.
Nokia C2. Второй смартфон представлен в двух модификациях под названиями Tava и Tennen, они отличаются только расцветкой корпуса. Обе версии получили 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, а также тыльную камеру с датчиками на 8 и 2 Мп.
Фото: 24 канал
5-мегапиксельная фронталка, кроме основной функции, выполняет также роль сенсора для разблокировки – устройства лишены аппаратного сканера отпечатков пальцев. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч.
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