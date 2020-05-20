Tesla заплатит Маску $775 миллионов за плодотворную работу

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Правление компании Tesla решило выделить ее основателю Илону Маску около 775 млн долларов США компенсации за достижение им определенных финансовых показателей.
Об этом сообщает портал TechCrunch.
«Правление Tesla позволило выделить более 700 миллионов долларов США компенсации директору Илону Маску», – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, отныне Маск имеет право приобрести около 1,69 млн акций компании Tesla с огромной скидкой, а именно за 350,02 вместо 805,81 доллара США (котировки по состоянию на четверг) за одну акцию.
Таким образом, прибыль для Маска составит 775 млн долларов США.
Согласно документам, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, именно такая цена за одну акцию в 350,02 доллара была прописана в контракте о компенсации еще в 2018 году.
Маск также имеет право не продавать свои приобретенные акции в течение следующих пяти лет.
Пока неизвестно, воспользуется ли основатель компании Tesla этой компенсацией для улучшения финансового состояния самой компании.
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