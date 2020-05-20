Количество безработных в Штатах достигло 40 миллионов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Количество американцев, которые подали заявки на пособие по безработице в стране, за последнюю неделю выросло до 40 миллионов человек.
Об этом сообщило в четверг издание USA Today со ссылкой на Министерство труда Соединенных Штатов.
“Около 2,1 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице в течение прошлой недели. Таким образом, всего за 10 недель за помощью обратились 40,7 миллиона безработных”, – говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что количество этих заявок в течение последних недель последовательно уменьшается. И по оценкам минтруда, эта тенденция сохранится.
Со всем тем, масштабы безработицы в США, которые достигли показателя 14,7%, остаются огромными и считаются самыми высокими со времен Великой депрессии.
Напомним, США остаются наиболее пораженной коронавирусом страной по количеству инфицированных и умерших людей. При этом карантинные меры и ограничения для бизнес-деятельности сохраняются на большей части Соединенных Штатов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления12 ч. назад - 3858 17
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации12 ч. назад - 2492 13
Герус объяснил, почему в Украине стоимость угля вдвое выше, чем в Европе9 ч. назад - 1539 7
Госкосмос обещает начать запуск ракет через три-четыре годаВчера, 22:45 - 1100 6
В метро Киева с 1 июня будут вводить ограничения на вход8 ч. назад - 1344 4
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления12 ч. назад - 3858 17
Минюст предлагает банкам автоматически блокировать счета должников6 ч. назад - 2500 2
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации12 ч. назад - 2492 13
Зарплаты финансовых директоров в украинском IT (инфографика)7 ч. назад - 1850
Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на еврономерах14 ч. назад - 1792
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)9 ч. назад - 455
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 583
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 597 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 843 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1514