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Количество безработных в Штатах достигло 40 миллионов

Количество безработных в Штатах достигло 40 миллионов

Количество американцев, которые подали заявки на пособие по безработице в стране, за последнюю неделю выросло до 40 миллионов человек.

Об этом сообщило в четверг издание USA Today со ссылкой на Министерство труда Соединенных Штатов.

“Около 2,1 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице в течение прошлой недели. Таким образом, всего за 10 недель за помощью обратились 40,7 миллиона безработных”, – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что количество этих заявок в течение последних недель последовательно уменьшается. И по оценкам минтруда, эта тенденция сохранится.

Со всем тем, масштабы безработицы в США, которые достигли показателя 14,7%, остаются огромными и считаются самыми высокими со времен Великой депрессии.

Напомним, США остаются наиболее пораженной коронавирусом страной по количеству инфицированных и умерших людей. При этом карантинные меры и ограничения для бизнес-деятельности сохраняются на большей части Соединенных Штатов.

По материалам УКРИНФОРМ
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