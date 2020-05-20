Герус объяснил, почему в Украине стоимость угля вдвое выше, чем в Европе

В Украине стоимость энергетического угля для нужд теплоэлектростанций оказалась одной из самых высоких в мире. В частности, электроэнергия украинских ТЭС дороже аналогичной электроэнергии в ЕС из-за монополизированного рынка.

Такое мнение высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус эфире “Право на власть”.

По его словам, в Украине 90% угля добывается одной компанией “ДТЭК”, которая является монополистом на рынке тепловой электроэнергии в стране.

“В мире сейчас наблюдается удешевление энергоресурсов. Например, газ подешевел на 76% по сравнению с тем, сколько стоил в прошлом году. По углю мы имеем ситуацию, что в Украине уголь стоит около $70 за тонну, а в “Роттердаме” он стоит около $35 долларов за тонну. То есть, в Украине он вдвое дороже. Причина этому, по моему мнению, очень простая и классическая. Если кому-то надо показать, что такое монополия и как она работает, то это тот случай. У нас в стране 90% угля добывается одной компанией – компанией “ДТЭК”. Очевидно, что это монополия. Но это не так страшно – страшно злоупотребление, которое проявляется в неадекватно высоких ценах. И мы видим, что в Украине $70 цена, а в Европе – 35. Видимо, здесь есть и злоупотребления. Поэтому ответ на вопрос, почему у нас такая цена, потому что у нас монополизированный рынок”, – объяснил Герус.