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Сколько зарабатывают украинские дизайнеры (исследование)

Сколько зарабатывают украинские дизайнеры (исследование)

Опыт работы — далеко не единственное, что влияет на рост прибыли, а в зависимости от направления дизайнеры получают очень разные зарплаты.

Карьерный портал Happy Monday провел опрос среди более 800 дизайнеров о том, сколько они зарабатывают и что влияет на уровень оплаты их труда. Онлайн-опрос проходил со 2 апреля по 4 мая.

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство опрошенных дизайнеров работают с агентством, сервисным бизнесом или с внешними клиентами (40,6%). Еще 39,7% работают на одну компанию/in-house команду. И только 14,3% респондентов имеют работу на фрилансе.

Как получают зарплату. Из всех опрошенных официально трудоустроены лишь четверть (25,7%), неофициально работают – 31,2%. Значительная часть 34,5% дизайнеров получают зарплату через ФЛП, а еще 8,6 – через проектную деятельность.


Инфографика: happymonday

Самая высокая зарплата – у продакт-дизайнеров. В этом направлении junior получают в среднем 30 000 грн, а senior – 73 000 грн.

Самую низкую заработную плату имеют графические дизайнеры: junior – 12 700, senior – 23 000.

В какой валюте получают з.п.:

  • в гривне – 54,1%;
  • в валюте, конвертируемой по курсу в украинскую гривну – 23,6%;
  • в валюте (доллар США, евро) – 22,3%.

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Инфографика: happymonday

Что влияет на уровень зарплат:

  • уровень заработной платы в сфере дизайна растет в соответствии с опытом. На существенное повышение можно рассчитывать после 5 лет опыта и на 10-м году работы;
  • специалисты, которые в работе с клиентами или партнерами регулярно используют английский язык, в среднем зарабатывают почти на 14 000 гривен в месяц больше, чем те, у кого нет такой потребности;
  • место работы – больше всего в Украине зарабатывают дизайнеры в Днепре и Киеве, а меньше всего — в Ивано-Франковске. Существенно больше зарабатывают дизайнеры-украинцы, которые работают и проживают в странах Европы.

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По материалам Finance.UA
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