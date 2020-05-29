Сколько зарабатывают украинские дизайнеры (исследование)

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Опыт работы — далеко не единственное, что влияет на рост прибыли, а в зависимости от направления дизайнеры получают очень разные зарплаты.
Карьерный портал Happy Monday провел опрос среди более 800 дизайнеров о том, сколько они зарабатывают и что влияет на уровень оплаты их труда. Онлайн-опрос проходил со 2 апреля по 4 мая.
Результаты исследования свидетельствуют, что большинство опрошенных дизайнеров работают с агентством, сервисным бизнесом или с внешними клиентами (40,6%). Еще 39,7% работают на одну компанию/in-house команду. И только 14,3% респондентов имеют работу на фрилансе.
Как получают зарплату. Из всех опрошенных официально трудоустроены лишь четверть (25,7%), неофициально работают – 31,2%. Значительная часть 34,5% дизайнеров получают зарплату через ФЛП, а еще 8,6 – через проектную деятельность.
Инфографика: happymonday
Самая высокая зарплата – у продакт-дизайнеров. В этом направлении junior получают в среднем 30 000 грн, а senior – 73 000 грн.
Самую низкую заработную плату имеют графические дизайнеры: junior – 12 700, senior – 23 000.
В какой валюте получают з.п.:
Инфографика: happymonday
Что влияет на уровень зарплат:
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