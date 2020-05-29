Годовые продажи Alibaba перевалили за $1 триллион

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Кризис, вызванный пандемией COVID-19, позитивно повлиял на состояние китайской компании Alibaba Group.
Об этом сообщает Retail Detail.
В частности, указано, что общий объем продаж товаров на платформе достиг исторического рубежа для компании — $1 трлн.
Известно, что такую цель компания ставила перед собой 5 лет назад.
“Количество онлайн-заказов в период с января по конец марта выросло на 19%”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, карантин также принес Alibaba множество новых пользователей из менее развитых районов Китая, которые теперь активно пользуются онлайн-площадкой. Среди них не только частные лица, но и розничная торговля, включающая небольшие местные магазины.
Теперь годовой доход Alibaba составил $71 млрд. Компания сумела расширить клиентскую базу и добавила к ней 960 млн активных пользователей. Даже в марте, когда ощущались большие проблемы с доставкой, рост объемов продаж составил 22%.
Согласно прогнозам компании, выручка за 2021 финансовый год достигнет отметки $91 млрд, поскольку Китай продолжает восстанавливаться после пандемии и в стране постепенно налаживается не только работа предприятий, но и потребительское поведение клиентов.
Помимо прочего, все больше предприятий полностью переходит на онлайн-закупки необходимых товаров, поскольку в условиях карантина стало очевидно, что этот способ один из наиболее удобных и наименее затратных.
Ранее сообщалось, что китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.
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