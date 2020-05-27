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Стало известно, когда Uber Shuttle снова заработает в Киеве

Стало известно, когда Uber Shuttle снова заработает в Киеве

Спустя год после запуска в Киеве и после двух месяцев работы специального бесплатного сервиса «Shuttle Heroes» только для работников предприятий критической инфраструктуры города, Uber Shuttle снова станет доступен для всех пользователей в Киеве — это произойдет уже в понедельник, 1 июня 2020 года.

Представители Uber отметили, что с момента запуска Uber Shuttle в мае 2019 года, сервис расширил географию своей работы с 4 до 22 маршрутов, при этом им воспользовались уже более 50 тыс. человек. Услуга Uber Shuttle доступна для всех пользователей приложения Uber в Киеве, а в феврале 2020 года Uber также представил специальное приложение Uber Shuttle для Android. В течение первых трех месяцев после запуска в Киеве, приложение Uber Shuttle было загружено более 60 тыс. раз.

В то время, когда были введены карантинные ограничения и общественный транспорт был недоступен, Uber предложил бесплатный сервис «Shuttle Heroes», чтобы поддержать сообщество в Киеве.

За два месяца «Shuttle Heroes» предоставил более 60 тыс. бесплатных поездок, чтобы помочь медицинскому персоналу и работникам предприятий критической инфраструктуры города добраться на работу и обратно. Для этого доступные маршруты Uber Shuttle были изменены, чтобы охватить более 100 больниц, медицинских учреждений и других организаций во всех районах Киева. Сервис был разработан в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и работал в соответствии со строгим гигиеническим протоколом, чтобы помочь сдержать распространение пандемии.

По материалам ITC.ua
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