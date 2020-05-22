Межбанк: крупные игроки делали "погоду" на торгах

В четверг, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, на валютном рынке все было активно и интересно.

Гривна потеснила доллар на торгах с утренних 26,96/26,99 до 26,90/26,93 и этому были объективные причины. Главная – нехватка гривны у основной части покупателей валюты в период самой активной фазы торгов на фоне необходимости у всех клиентов готовиться к завершению отчетного периода.

Бизнес не хочет оставлять все на последний день, и сегодня на межбанке присутствовали почти все крупные игроки. Именно их выходы/невыходы во время сессии и делали “погоду” на торгах . Но при этом, значительная часть тех операторов, кто своими сделками могла существенно “качнуть” курс – вела себя достаточно осторожно.

Тот же СИТИбанк был замечен с покупками валюты на межбанке, но делал это постепенно и “не светя” сразу весь объем своих операций. Похожую же тактику демонстрировал и Нацбанк. Вначале он купил $10 млн по 26,90 гривен и ушел с рынка. А затем, наблюдая избыток предложения, уже окончательно и надолго стал с ценником покупки по 26,89 гривен за доллар. Именно поведение НБУ с одной стороны – не “растормошило” рынок в части существенного проседания курса из-за излишка предложения, а с другой – позволило ему пополнить ЗВР, чего он до этого не делал три первых дня недели.

Новости чиновников Госказначейства о возмещении НДС на 5,1 млрд гривен свое отыграли лишь частично, так как из-за их поздней публикации межбанк уже особо не успел на это среагировать, хотя котировки и выросли на 1-2 копейки на долларе к концу дня.

Окончательно участники рынка отыграют ее уже завтра и не факт, что в последний день месяца это уже серьезно вздернет котировки.

Ход торгов

Предложение превышало спрос и к 11 часам с утренних 26,96/26,99 доллар откатился до уровней 26,92/26,95 гривен, но затем постепенно ситуация стала выравниваться. Часть ресурсов (около $10 млн) “без лишнего шума” быстро купил сам НБУ по 26,90. Часть – СИТИбанк и тоже без особого нагнетания ситуации.

Продавцы были морально готовы двигаться ниже, но повторный долгоиграющий выход Нацбанка с ценником покупки по 26,89 гривен фактически заморозил уровень 26,89/26,91 на всю активную фазу сессии. Лишь после 16 часов на новостях о возмещениях НДС спекулянтам удалось подтянуть котировки к 26,90/26,93 гривен за доллар уже до конца сессии. По оценкам участников рынка, НБУ за всю сессию купил порядка $45 -60 млн.

Главные события 28 мая на межбанке:

доллар с утренних 26,96/26,99 к концу дня подешевел до 26,90/26,93 гривен, хотя мог бы просесть и значительно ниже. Выкуп Нацбанком валюты в течение дня фактически и удержал ее курс;

НБУ дважды выходил сегодня на рынок. В первый раз быстро купил порядка $10 млн по 26,90 гривен, затем долго покупал по 26,89. Всего купил по нашим расчетам порядка $45 -60 млн;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9136 гривен, а официальный на 29 мая установлен на отметке 26,9059 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,89 / 26,91

евро – 29,61 / 29,63

российский рубль – 0,3801 / 0,3805

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1060 / 1,1063

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке