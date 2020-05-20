Неуплата почти 50 млн грн налогов: еще двум участникам "схемы" в оборонке сообщили о подозрении

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Двум представителям конвертационного центра сообщено о подозрении в участии в коррупционной схеме по поставке товаров в “Укроборонпром”, в результате которой в бюджет не поступило свыше 49 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
“По поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Первым заместителем руководителя САП вручено уведомление о подозрении еще одному участнику преступной схемы легализации 50 млн гривен средств, полученных в результате неуплаты налогов — представителю конвертационного центра”, — говорится в сообщении.
Также сообщено о подозрении второму представителю конвертационного центра.
“Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины“,- отмечается в сообщении.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году двое лиц, которые фактически осуществляли управление обществом “Оптимумспецдеталь”, разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники государственных предприятий Государственного концерна “Укроборонпром” (далее — Концерн) с уклонением от уплаты налогов с таких операций.
Всего по делу семеро подозреваемых.
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