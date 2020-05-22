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Зарплаты украинцев за второй месяц карантина снизились на 9%

Зарплаты украинцев за второй месяц карантина снизились на 9%

Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составляла 10430 грн, что на 8,9% меньше, чем в марте (11446 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года до апреля прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.


График: Госстат

Размеры зарплат по областям:

  • самая высокая начисленная зарплата в апреле была в Киеве – 15278 грн;
  • самая низкая – в Черновицкой области – 7560 грн;
  • в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Размеры зарплат по сферам:

  • самую высокую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 20256 грн;
  • “Информация и телекоммуникации” – 18 317 грн;
  • “Государственное управление и оборона” – 15 041 грн;
  • самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 3500 грн;
  • также низкие зарплаты в сферах “Здравоохранение и предоставление социальной помощи” 7 035 грн и “Образование” – 8 310 грн.

Справка Finance.ua:

  • По данным Государственной службы статистики, за 25 лет средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза – с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.
  • В январе-марте 2020 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных сотрудников предприятий, учреждений, организаций (с количеством работающих 10 человек и более) составлял 16 737 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 13,0%.

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По материалам Finance.UA
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