Зарплаты украинцев за второй месяц карантина снизились на 9%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составляла 10430 грн, что на 8,9% меньше, чем в марте (11446 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года до апреля прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%.
График: Госстат
Размеры зарплат по областям:
Размеры зарплат по сферам:
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей7 ч. назад - 5856 21
Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданствоВчера, 20:24 - 4441 13
В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в УкраинеВчера, 20:00 - 3789 9
Впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС7 ч. назад - 520 8
В Украине увеличили налог при продаже авто4 ч. назад - 2761 4
Как карантин изменил рынок недвижимости (инфографика)Вчера, 21:00 - 21894 2
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей7 ч. назад - 5856 21
Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданствоВчера, 20:24 - 4441 13
В Украине изменили правила регистрации места жительства11 ч. назад - 3985 4
В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в УкраинеВчера, 20:00 - 3789 9
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаВчера, 12:10 - 378
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкогоПозавчера, 17:34 - 475 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 768
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1372
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1404